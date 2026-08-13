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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Piaski, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Godurowo, Polska
Mieszkanie
Godurowo, Polska
Powierzchnia 2 101 m²
Rezydencja z 2003 r. | Park historyczny i 4 stawy | 3 niezależne apartamenty | Hala podziemn…
$5,10M
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Piaski, Polska

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