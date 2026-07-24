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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Krosniewice, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Jankowice, Polska
Mieszkanie
Jankowice, Polska
Powierzchnia 55 741 m²
Z przyjemnością przedstawiam wyjątkową nieruchomość gruntową położoną w Jankowicach przy ul.…
$1,76M
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Krosniewice, Polska

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