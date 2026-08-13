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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Koronowo, Polska

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1 obiekt total found
Dom w Wilcze, Polska
Dom
Wilcze, Polska
Powierzchnia 223 m²
Na sprzedaż wyjątkowa posiadłość zlokalizowana w urokliwej miejscowości Wilcze (woj. wielkop…
$362,308
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Koronowo, Polska

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