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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Kolno, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Pachuczyn, Polska
Mieszkanie
Pachuczyn, Polska
Powierzchnia 220 m²
Dom z czerwonej cegły na wsi – z ogródkiem – wieś Czernice, gm. Zakrzewo
$34,875
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Kolno, Polska

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