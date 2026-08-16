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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Klecko, Polska

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kłecko, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Kłecko, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 57 m²
Szukasz komfortowego mieszkania dla siebie lub pewnej inwestycji? Ta oferta spełni Twoje ocz…
$81,914
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Mieszkanie w Kłecko, Polska
Mieszkanie
Kłecko, Polska
Powierzchnia 8 500 m²
Na sprzedaż nieruchomość gruntowa o powierzchni 8500 m2 położona w Kłecku (powiat gnieźnieńs…
$778,856
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Realting.com
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Parametry nieruchomości w gmina Klecko, Polska

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