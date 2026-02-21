Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Jaktorow
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Jaktorow, Polska

2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Henryszew, Polska
Willa 5 pokojów
Henryszew, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedmiotem oferty jest nowoczesny, wolnostojący budynek jednorodzinny zlokalizowany w spoko…
$380,652
VAT
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Grady, Polska
Willa 5 pokojów
Grady, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedmiotem oferty jest nowoczesny, wolnostojący budynek jednorodzinny zlokalizowany w spoko…
$380,652
VAT
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w gmina Jaktorow, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się