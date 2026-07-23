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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Gizalki, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Wronow, Polska
Mieszkanie
Wronow, Polska
Powierzchnia 7 622 m²
Na sprzedaż działka o powierzchni 7.622m2 położona w miejscowości Gizałki, gmina Gizałki.Dzi…
$50,064
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Gizalki, Polska

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