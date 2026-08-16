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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Drawsko, Polska

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1 obiekt total found
Dom w Kwiejce Nowe, Polska
Dom
Kwiejce Nowe, Polska
Powierzchnia 13 067 m²
Wyjątkowa działka o powierzchni ponad 1,3 ha z przytulnym domem drewnianym, 3 pokoje, nieruc…
$158,457
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Drawsko, Polska

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