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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w gmina Dopiewo, Polska

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 79 m² w Dąbrówka, Polska
Nieruchomości komercyjne 79 m²
Dąbrówka, Polska
Pokoje 3
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż bezczynszowe, dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 79,01 m², z garażem o powier…
$220,716
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Agencja
Zaitseva Estates
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