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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w gmina Chelmza, Polska

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 42 m² w Głuchowo, Polska
Nieruchomości komercyjne 42 m²
Głuchowo, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 42 m²
Mieszkanie z garażem i ogródkiem – Głuchowo / Czempiń | gotowe do własnej aranżacji!
$79,100
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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