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Dom wolnostojący z tarasem na sprzedaż w Polska

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący 15 pokojów w Częstochowa, Polska
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Dom wolnostojący 15 pokojów
Częstochowa, Polska
Pokoje 15
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 3
OKAZYJNA SPRZEDAŻ BEZ POŚREDNIKÓW Częstochowa ul. IKARA Wyjątkowa nieruchomość inwestycyjn…
$494,800
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Prywatny sprzedawca
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Polski
Dom wolnostojący 15 pokojów w Kątno, Polska
Dom wolnostojący 15 pokojów
Kątno, Polska
Pokoje 15
Sypialnie 10
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 345 m²
Liczba kondygnacji 2
Niepowtarzalny Lakeside Estate na sprzedaż w Mazury124; Prywatna Shoreline 124; Las 124; Sta…
$1,72M
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Agencja
Warmia Brokers
Języki komunikacji
Polski
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Parametry nieruchomości w Polska

z garażem
z Ogród
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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