Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Filipiny
  3. Cavite
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Cavite, Filipiny

mieszkania
3
3 obiekty total found
Condo w Iruhin South, Filipiny
Condo
Iruhin South, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
1- Sypialnia Unit - Tagaytay HighlandsHighlights Property: Lokalizacja: Tagaytay Highlands -…
$163,305
Zostaw prośbę
Condo w Balite II, Filipiny
Condo
Balite II, Filipiny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
50% off!Monteluce, Silang - Tagaytay RoadSzczegóły:Typ pętliW pełni umeblowane3 sypialnie2 W…
$134,082
Zostaw prośbę
Condo w Tagaytay, Filipiny
Condo
Tagaytay, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Prime Residences Budapest 124; 2- Sypialnia, 58 m2Doświadcz nowoczesnego życia w tej dobrze …
$120,330
Zostaw prośbę
Otium DevelopmentOtium Development
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Cavite, Filipiny

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się