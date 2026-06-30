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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bacolod, Filipiny

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2 obiekty total found
Condo w Bacolod, Filipiny
Condo
Bacolod, Filipiny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 22 m²
To w pełni umeblowane studio condominium w Barangay Bata, Bacolod City oferuje praktyczną i …
$46,088
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Condo w Bacolod, Filipiny
Condo
Bacolod, Filipiny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 22 m²
To w pełni umeblowane studio condominium w Barangay Bata, Bacolod City oferuje praktyczną i …
$46,088
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
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Parametry nieruchomości w Bacolod, Filipiny

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