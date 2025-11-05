Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Calabarzon, Filipiny

Condo w Tagaytay, Filipiny
Condo
Tagaytay, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Prime Residences | 2-Bedroom, 58 sqm Experience modern living in this well-appointed 2-bedro…
$120,330
Dom 5 pokojów w Maunong, Filipiny
Dom 5 pokojów
Maunong, Filipiny
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 700 m²
Live the resort lifestyle every day in this 5-bedroom, fully interiored home at Ayala Greenf…
$1,93M
Condo w Iruhin South, Filipiny
Condo
Iruhin South, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
1-Bedroom Unit – Tagaytay Highlands Property Highlights: Location: Tagaytay Highlands – Prem…
$163,305
Condo w Balite II, Filipiny
Condo
Balite II, Filipiny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
50% OFF!  Monteluce, Silang – Tagaytay Road Details: Loft Type Fully Furnished 3 bedrooms 2 …
$134,082
