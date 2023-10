Karavas, Cypr Północny

od €669,804

220 m² 1

Poddaj się: 2024

ID: CP-692 LOCATİON: Cypr / Kyrenia / Lapta – Odległość od morza -500M – Odległość do Lefkoşa - 45 km – Lotnisko Ercan – 25 km DOSTĘPNE RODZAJE WILLI: 4 + 1 - 220 m2 HARMONOGRAM: Data zakończenia: maj 2024 r UDOGODNIENIA: Tylko rury centralnego ogrzewania ( ) Energia słoneczna ( zbiornik ciepłej wody 0,250 litra ) Centralny zbiornik na wodę na 45 ton z instalacją podziemną Gniazdka elektryczne Oświetlenie sufitowe Terminale do telewizji, klimatyzacji, Internetu Stalowe drzwi frontowe Okna aluminiowe z podwójnymi szybami Dekoracja wnętrz i wyposażenie: Ceramiczne płytki podłogowe ( w tym na tarasie ) Płytki ceramiczne na ścianach Kominek ( tylko w wolnostojących willach ) Wbudowane meble kuchenne Blaty laminowane Tonący materiał ( do omówienia ) Wbudowane szafy w sypialniach Pokój z płaszczem Kabina prysznicowa Tonąć WC Drzwi wewnętrzne Warunki płatności: Kup wymarzoną nieruchomość w łatwych i wygodnych ratach do 42 miesięcy i przenieś się do swojej nieruchomości już na rok przed spłatą rat Regularnie organizujemy wycieczki widokowe, w których oferujemy dwudniowy pobyt, posiłki i transfery z lotniska i odwiedź wszystkie interesujące Cię nieruchomości. ( Oczywiście bez zobowiązań i bezpłatnie ) Skontaktuj się z nami i zarejestruj się na następną wycieczkę! O Cyprze / Kyrenia / Lapta Kyrenia, jedno z wyjątkowych miast na Cyprze, jest miastem rozwiniętym. Girne jest domem dla wielu pięciogwiazdkowych hoteli i międzynarodowych uniwersytetów. Region Lapta w Girne, słynący z plaż i hoteli, ma wiele piaszczystych plaż i dobrze rozwinięte udogodnienia. Lapta znajduje się w odległości krótkiej przejażdżki od centrum miasta Girne, a także minibusy od Lapta do KyreniaCity Center. W regionie znajdują się na ogół budynki dwu- lub trzypiętrowe. Lapta jest jednym z regionów, w których inwestorzy zagraniczni żyją intensywnie.