ZhK Park Aprel

O kompleksie

Złożona lokalizacja: Unikalny kompleks mieszkaniowy położony 20 minut od Moskwy wzdłuż autostrady w Kijowie i otoczony dziewiczym lasem. W « Park April » łatwo jest cieszyć się życiem w przyrodzie bez rezygnacji ze zwykłego poziomu komfortu. Jest to możliwe dzięki unikalnej kombinacji zalet kompleksu. LCD, otoczony z trzech stron lasem, da ci możliwość głębokiego oddychania i cieszenia się pięknymi widokami, a rozwinięta infrastruktura, dostępność transportu i wysoki poziom bezpieczeństwa przyniosą spokój i ciszę Dostępność transportu: MKAD 20 minut wzdłuż autostrady w Kijowie nowoczesną autostradą. Przystanek autobusowy 200 metrów od domu. 9 tras transportu lądowego, autobusy do stacji metra South-Western, Salaryevo, Rumyantsevo, Troparevo. 25 minut na MDC D4 do stacji w Kijowie Infrastruktura wewnętrzna: Rozwinięta infrastruktura kompleksu mieszkalnego obejmuje szkołę miejską, przedszkole, centrum handlowe i inne obiekty. Lokalizacja domów jest starannie przemyślana, więc piękne widoki na ciche dziedzińce i otaczający las otwierają się z okien, a w zaledwie 10 minut środkami transportu osobistego lub publicznego dotrzesz do którejkolwiek z dwudziestu szkół, klinika lub nowoczesny pałac sportowy. Oczywiście w kwietniu pojawią się również kompleksy handlowe, centra fitness i wiele innych. Do dachu stosowane są płytki, które mają doskonałe właściwości termoizolacyjne i akustyczne. Dzięki ceramicznym ścianom przez cały rok dom będzie miał zdrowy mikroklimat, a podszewka z cegły belgijskiej nadaje elewacjom szczególny urok. Możesz stworzyć unikalny format obudowy, który Ci odpowiada. Przestronna kuchnia - salon, oddzielne biuro do pracy, główna sypialnia z garderobą i łazienką - mieszkanie z bezpłatnym układem pozwala zrealizować wszystkie swoje pomysły Z trzech stron Park April otoczony jest lasem i prywatnym zagospodarowaniem niskiego wzrostu; w pobliżu nie ma szkodliwych gałęzi przemysłu. W odległości spaceru znajdują się dwie rzeki i masyw leśny, skąd udana róża wiatrowa przynosi świeże powietrze Mieszkańcy parku April mają dostęp do rozwiniętej infrastruktury z kwietnia: dwa tuziny instytucji edukacyjnych, szkoła sportowa, nowoczesny pałac sportowy, kliniki, centra fitness, sklepy i kompleksy handlowe. Wszystkie obiekty znajdują się nie dłużej niż 10 minut jazdy samochodem.