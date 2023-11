Two-bedroom apartment with roof terrace on the seafront

Budva, Czarnogóra

od €430,000

Apartament z jedną sypialnią, znajdujący się na trzecim piętrze, oferuje zapierające dech w piersiach widoki na morze i Stare Miasto. Wejdź do mieszkania, a powita Cię przestronny salon z otwartą kuchnią. Apartament dysponuje wspaniałym tarasem z przepięknym widokiem na morze i Stare Miasto. Całkowita powierzchnia: 96,30 metrów kwadratowych. Ten apartament jest w pełni umeblowany i wyposażony we wszystkie nowoczesne urządzenia i urządzenia. A najlepsza część? Tyle pieniędzy, ile inwestujesz na początku po podpisaniu umowy, masz możliwość większej zniżki i niższej ceny! Oczekiwany dochód z wynajmu mieszkania B103 – 35 000 euro (minimum 100 nocy rocznie) Po co więc czekać? Uczyń ten luksusowy apartament swoim wymarzonym domem już dziś i doświadcz tego, co Porto Budva ma do zaoferowania. Kompleks Porto Budva to największy ośrodek na wybrzeżu Adriatyku, oferujący wrażenia przypominające miasto z szeregiem udogodnień, które zaspokoją nawet najbardziej wymagających turystów. Kompleks o łącznej powierzchni 45 000 m2 oferuje imponujące centrum handlowe o powierzchni 8 000 m2, centrum rozrywki, lobby, dwupiętrowe kasyno i popularne sklepy markowe. Inwestowanie w nieruchomości w formacie multi-complex-hotel stało się nowym trendem na rynku inwestycji w nieruchomości, a Porto Budva jest doskonale położone na wybrzeżu Morza Adriatyckiego. Ten format pozwala na niezależną sprzedaż mieszkań i powierzchni handlowych, a resztę można wynająć pod kontrolą firmy zarządzającej. Zakup mieszkania w kompleksie zapewnia przewagę konkurencyjną przy wynajmie nieruchomości, ponieważ zapewnia stabilny dochód w szczycie sezonu, który trwa co najmniej 100 dni w roku. Porto Budva oferuje całą infrastrukturę nowoczesnych i drogich hoteli, w tym całodobową recepcję, restauracje, kryte / odkryte baseny, siłownie oraz całoroczną konserwację wszystkich mieszkań i budynków komercyjnych. Najwyższą rentowność nieruchomości w Czarnogórze zapewniają nieruchomości w pierwszej linii nad morzem, oferujące roczny dochód do 10–20%. Projekt sprzedaje się o 30% taniej niż inne gotowe budynki. Minimalny roczny zwrot z inwestycji (ROI) dla mieszkań i powierzchni komercyjnych wynosi od 10% do 20%. Inwestorzy zapewniają gwarancje jakości materiałów budowlanych i wewnętrznych, przy czym wszystkie materiały są europejskiej produkcji i najwyższej jakości.