2-bedroom apartment in a new complex in Becici

Becici, Czarnogóra

od €124,428

40–183 m² 2

Poddaj się: 2022

SkyLine Resort to luksusowy kompleks mieszkalny nad brzegiem Riwiery Budva. Skyline Resort to kompleks mieszkalny nad brzegiem Riwiery Budvan, którego lokalizacja pozwala cieszyć się pięknem Czarnogóry. Dwie minuty spacerem od najczystszego wybrzeża. Dwa kilometry to słynne Stare Miasto w Budvie - turystyczne centrum kraju, w którym spleciona jest starożytna architektura i nowoczesna rozrywka. Skyline Resort oferuje wspaniałe widoki na góry, morze i półwysep Sveti Stefan, migocząc w nocy światłami domów i hoteli. Skyline Resort to 142-piętrowy apartament górujący nad lazurowym wybrzeżem Adriatyku.