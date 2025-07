Kompleks turystyczny

Aura Complex - Nowoczesny kompleks mieszkalny w Budwie otoczony naturą i w pobliżu plaży Yaz

Aura Complex to nowy projekt mieszkalny w Budwie, położony u podnóża wzgórza Budvańska Lastva, w jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów wybrzeża. Kompleks składa się z sześciu budynków (C- H), harmonijnie połączonych w środowisko naturalne, co tworzy rzadkie połączenie ciszy, przytulności i bliskości do głównych obiektów infrastruktury miejskiej i turystycznej.

Lokalizacja kompleksu jest unikalna: w otoczeniu zieleni, a jednocześnie zaledwie kilka minut jazdy od centrum Budva, Starego Miasta, przystani jachtowej, restauracji i sklepów. Słynna plaża Yaz, jedna z najpiękniejszych na całym wybrzeżu Czarnogóry, znajduje się zaledwie 7 minut stąd. Dzięki temu kompleks Aura idealnie nadaje się zarówno do stałego pobytu, jak i do celów wynajmu lub inwestycji.

Projekt jest częścią dużego kompleksu mieszkalnego Aura Vittalis, który obejmuje również wille, tereny sportowe i rekreacyjne, a także inne budynki mieszkalne i handlowe. Aura Kompleks jest centralnym elementem tego projektu, otoczony ekskluzywnymi willami i innymi budynkami mieszkalnymi, co dodatkowo zwiększa jego status i atrakcyjność.

Budynki kompleksu wykonane są w budynkach o niskim wzniesieniu z podziemnymi garażami, podłogą piwnicy i dwoma poziomami gruntowymi. Architektura łączy w sobie nowoczesne standardy budowlane i elementy w stylu śródziemnomorskim, wykorzystując naturalny kamień, drewno i wysokiej jakości materiały fasadowe Baumit, zapewniając trwałość, estetykę i efektywność energetyczną.

Apartamenty są zaprojektowane z naciskiem na komfort, funkcjonalność i prywatność. Przemyślane układy, przestronne tarasy, duża ilość naturalnego światła i wysokiej jakości hałasu i izolacji termicznej tworzą warunki dla komfortowego życia w dowolnym momencie roku. Każdy apartament posiada nowoczesne systemy ogrzewania i chłodzenia.

Kompleks zapewnia parking krajobrazowy, tereny zielone, a także bliskość wszystkich udogodnień Aura Vittalis: strefy sportowe, miejsca do spaceru i rekreacji.

Kompleks Aura jest idealnym miejscem dla tych, którzy chcą żyć nad morzem w spokoju i zieleni, nie rezygnując z komfortu życia miejskiego.

Obecnie Aura Complex oferuje apartamenty różnych formatów, odpowiednie zarówno do celów osobistych, jak i inwestycyjnych. Na sprzedaż znajdują się apartamenty typu studio o powierzchni 29 m2, 34 m2 i 39 m2, idealne do wynajęcia lub rekreacji. Dla tych, którzy wolą więcej miejsca, jednopokojowe apartamenty o powierzchni 52 m2, jak również dwupokojowe apartamenty o powierzchni 88 m2, zapewniając komfortowe zakwaterowanie dla rodzin lub długie pobyty.

Wszystkie apartamenty są wykonane z nowoczesnych materiałów budowlanych, z przemyślanym układem i wysokiej jakości wykończenie, a także mają dostęp do przestronnych tarasów, które oferują malownicze widoki na zielone wzgórza Budva Lastva i otaczającej przyrody.

Ukończenie kompleksu Aura zaplanowano na 1 lipca 2027 roku. Do tego czasu wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostaną w pełni ukończone, a lokatorzy będą mogli wejść do gotowych apartamentów z wysokim poziomem komfortu, przemyślanej architektury i nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych.