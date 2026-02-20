  1. Realting.com
  2. Malediwy
  3. Malé Atoll
  4. Nowe domy

Nowe domy w Male Atoll, Malediwy

mieszkania
2
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Willa Oceanfront villas at the Radisson RED hotel complex.
Willa Oceanfront villas at the Radisson RED hotel complex.
Willa Oceanfront villas at the Radisson RED hotel complex.
Willa Oceanfront villas at the Radisson RED hotel complex.
Willa Oceanfront villas at the Radisson RED hotel complex.
Pokaż wszystko Willa Oceanfront villas at the Radisson RED hotel complex.
Willa Oceanfront villas at the Radisson RED hotel complex.
Male Atoll, Malediwy
od
$487,293
Opcje wykończenia Gotowe
Ocean Villas znajduje się bezpośrednio nad oceanem, w najbardziej odosobnionej części projektu, na prawo od bloku hotelowego, oferując maksymalną prywatność i bezpośredni dostęp do oceanu.Powierzchnia całkowita: 53 m ²Taras: 14 m ² + basenBezpośredni udział w projekcie z gwarantowanym dochod…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Villas in the Radisson RED hotel complex
Willa Villas in the Radisson RED hotel complex
Willa Villas in the Radisson RED hotel complex
Willa Villas in the Radisson RED hotel complex
Willa Villas in the Radisson RED hotel complex
Pokaż wszystko Willa Villas in the Radisson RED hotel complex
Willa Villas in the Radisson RED hotel complex
Male Atoll, Malediwy
od
$461,410
Opcje wykończenia Gotowe
Garden Villa to dwupoziomowy loft ze zwiększoną prywatnością, położony na drugiej linii projektu.Pomimo swojej lokalizacji willa oferuje wspaniałe widoki:Drugi poziom (sypialnia) oferuje bezpośrednie widoki na ocean.Powierzchnia całkowita: 52 m ²Taras: 29 m ² + basenBezpośredni udział w proj…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.
Willa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.
Willa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.
Willa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.
Willa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.
Pokaż wszystko Willa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.
Willa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.
Male Atoll, Malediwy
od
$524,829
Opcje wykończenia Gotowe
Ocean Front Villa, willa ma bezpośredni dostęp do oceanu po lewej stronie bloku hotelowego.Powierzchnia całkowita: 53 m ²Taras: 14 m ² + basenBezpośredni udział w projekcie z gwarantowanym dochodem z dolara w zupełnie nowej niszy na rynku turystycznym Malediwów z maksymalnym popytem i bez ko…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Otium DevelopmentOtium Development
Na mapie
Realting.com
Udać się