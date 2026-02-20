  1. Realting.com
  Malediwy
  Malé Atoll
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Male Atoll, Malediwy

Apart - hotel Investments in hotel rooms in the Maldives
Male Atoll, Malediwy
$233,566
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Bezpośredni udział w projekcie z gwarantowanym dochodem z dolara w zupełnie nowej niszy na rynku turystycznym Malediwów - segmencie wysokiej marży z maksymalnym popytem i bez konkurencji.Warunki inwestycyjne:10% wynajem ROI gwarantowane!Twoja inwestycja zaczyna pracować dla Ciebie nawet w fa…
First line! Premium class project Radisson Maldives.
Male Atoll, Malediwy
$234,313
Bezpośredni udział w projekcie z gwarantowanym dochodem z dolara w zupełnie nowej niszy na rynku turystycznym Malediwów - segmencie wysokiej marży z maksymalnym popytem i bez konkurencji.Warunki inwestycyjne:10% wynajem ROI gwarantowane!Twoja inwestycja zaczyna pracować dla Ciebie nawet w fa…
