  4. Willa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.

Willa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.

Male, Malediwy
$522,100
ID: 32947
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Malediwy
  • Miasto
    Male

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Ocean Front Villa, willa ma bezpośredni dostęp do oceanu po lewej stronie bloku hotelowego.

  • Powierzchnia całkowita: 53 m ²
  • Taras: 14 m ² + basen

Bezpośredni udział w projekcie z gwarantowanym dochodem z dolara w zupełnie nowej niszy na rynku turystycznym Malediwów z maksymalnym popytem i bez konkurencji.

Warunki inwestycyjne:

Wynajem ROI do 18%
Kierownictwo hotelu wraca rocznie pod kierownictwem # 1 globalnej marki.

Przywróć ROI do 70%!
Strategia FLIPPING - obliczymy ją indywidualnie! Dochód do 70% rocznie!

Gwarancja odkupu!
Jeśli twoje plany się zmienią, odkupimy od ciebie nieruchomość za pełną cenę!

Zostań współwłaścicielem hotelu zarządzanego przez międzynarodową markę stylu życia # 1 na Malediwach!

Wille na sprzedaż:

  • Garden Villa - 390000 EUR
  • Ocean Villa - 420,000 EUR
    Ocean Front Villa - 450,000 EUR

Pokoje na sprzedaż:

  • Standard - 179000 EUR
  • Junior Suite - 295,000 EUR
  • Apartament - 365,000 EUR

Opcje płatności:

Interest- free plan raty

  • Płatność z 30%.
  • Zabezpieczyć najlepszą cenę.
  • Przy oficjalnym uruchomieniu sprzedaży, podpisuje się umowę z nieoprocentowanym planem raty.

15% zniżki z 100% płatności

  • 100% płatności po podpisaniu umowy.
  • 15% zniżki od podstawowej ceny jednostkowej.
  • * Gwarantowane odkupienie po zakończeniu budowy.

Kompleks będzie pierwszym projektem wysokiej jakości w Thulusdhoo - z pełną infrastrukturą, serwisem i wzornictwem, który spełnia międzynarodowe standardy 4-gwiazdkowe.

Thulusdhoo jest małą zamieszkałą wyspą 30 minut od mężczyzny. Posiada już podstawową infrastrukturę turystyczną: pensjonaty, schroniska dla surferów i małe hotele o wartości 2- 3 gwiazdki.

Ze względu na brak konkurencji w tym segmencie projekt przyciągnie cały ruch turystyczny w swojej kategorii.

Charakterystyka projektu:

Leasehold: 50 lat + 49 lat

  • 97 pokoi hotelowych od 34 m ²
  • 42 wille z dostępem do oceanu
  • 2 sale konferencyjne i sala konferencyjna - powierzchnia 170 m ²
  • Rozrywka i infrastruktura komercyjna - ponad 2000 m ²

Budowa:

  • Rozpoczęcie: Q1 2026
  • Zakończenie: 2028

Infrastruktura projektu:

  • Restauracja Panorama i taras z widokiem na ocean
  • Bar i strefa współpracy w lobby
  • Sala kinowa i medialna
  • Boutique i showroom dla lokalnych marek
  • Pokój zabaw dla dzieci
  • Centrum fitness i odkryty obszar jogi
  • Kompleksowy i relaksacyjny taras SPA
  • Miejsce zabaw i pomieszczenia wypoczynkowe
  • Pływająca restauracja nad wodą
  • Pływający kompleks SPA

Według STR i Colliers, markowe hotele pokazują:

  • 18-25% wyższy wskaźnik obłożenia niż właściwości niełańcuchowe i markowe
  • 30- 40% wyższe ADR (średnia dzienna stawka) w porównywalnych kategoriach
  • Przejrzyste standardy usług, marketingu i sprawozdawczości

Segment cenowy z najwyższym popytem i bez konkurencji:

  • Projekt jest realizowany w 200 dolarów - 350 dolarów za pokój i 400- 600 dolarów za willę.
  • Jest to najmniej nasycony segment rynku maldiwiańskiego, gdzie popyt stale przekracza podaż, a wskaźniki obsadzania są tradycyjnie wyższe niż w luksusowych i budżetowych formatach (STR Global, 2023).

Wydajność wynajmu: 15% - 18%

Maksymalna wydajność operacyjna dzięki marce, profesjonalnemu zarządzaniu i ugruntowanym przepływom turystycznym zapewnia zadowalający średni zysk dla kurortów.

Lokalizacja na mapie

Male, Malediwy

