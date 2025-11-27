Willa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.

Ocean Front Villa, willa ma bezpośredni dostęp do oceanu po lewej stronie bloku hotelowego.
Bezpośredni udział w projekcie z gwarantowanym dochodem z dolara w zupełnie nowej niszy na rynku turystycznym Malediwów z maksymalnym popytem i bez konkurencji.
Warunki inwestycyjne:
Wynajem ROI do 18%
Kierownictwo hotelu wraca rocznie pod kierownictwem # 1 globalnej marki.
Przywróć ROI do 70%!
Strategia FLIPPING - obliczymy ją indywidualnie! Dochód do 70% rocznie!
Gwarancja odkupu!
Jeśli twoje plany się zmienią, odkupimy od ciebie nieruchomość za pełną cenę!
Zostań współwłaścicielem hotelu zarządzanego przez międzynarodową markę stylu życia # 1 na Malediwach!
Wille na sprzedaż:
Pokoje na sprzedaż:
Opcje płatności:
Interest- free plan raty
15% zniżki z 100% płatności
Kompleks będzie pierwszym projektem wysokiej jakości w Thulusdhoo - z pełną infrastrukturą, serwisem i wzornictwem, który spełnia międzynarodowe standardy 4-gwiazdkowe.
Thulusdhoo jest małą zamieszkałą wyspą 30 minut od mężczyzny. Posiada już podstawową infrastrukturę turystyczną: pensjonaty, schroniska dla surferów i małe hotele o wartości 2- 3 gwiazdki.
Ze względu na brak konkurencji w tym segmencie projekt przyciągnie cały ruch turystyczny w swojej kategorii.
Charakterystyka projektu:
Leasehold: 50 lat + 49 lat
Budowa:
Infrastruktura projektu:
Według STR i Colliers, markowe hotele pokazują:
Segment cenowy z najwyższym popytem i bez konkurencji:
Wydajność wynajmu: 15% - 18%
Maksymalna wydajność operacyjna dzięki marce, profesjonalnemu zarządzaniu i ugruntowanym przepływom turystycznym zapewnia zadowalający średni zysk dla kurortów.