Willa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.

Ocean Front Villa, willa ma bezpośredni dostęp do oceanu po lewej stronie bloku hotelowego.

Powierzchnia całkowita: 53 m ²

Taras: 14 m ² + basen

Bezpośredni udział w projekcie z gwarantowanym dochodem z dolara w zupełnie nowej niszy na rynku turystycznym Malediwów z maksymalnym popytem i bez konkurencji.

Warunki inwestycyjne:

Wynajem ROI do 18%

Kierownictwo hotelu wraca rocznie pod kierownictwem # 1 globalnej marki.

Przywróć ROI do 70%!

Strategia FLIPPING - obliczymy ją indywidualnie! Dochód do 70% rocznie!



Gwarancja odkupu!

Jeśli twoje plany się zmienią, odkupimy od ciebie nieruchomość za pełną cenę!

Zostań współwłaścicielem hotelu zarządzanego przez międzynarodową markę stylu życia # 1 na Malediwach!

Wille na sprzedaż:

Garden Villa - 390000 EUR

Ocean Villa - 420,000 EUR

Ocean Front Villa - 450,000 EUR

Pokoje na sprzedaż:

Standard - 179000 EUR

Junior Suite - 295,000 EUR

Apartament - 365,000 EUR

Opcje płatności:

Interest- free plan raty

Płatność z 30%.

Zabezpieczyć najlepszą cenę.

Przy oficjalnym uruchomieniu sprzedaży, podpisuje się umowę z nieoprocentowanym planem raty.

15% zniżki z 100% płatności

100% płatności po podpisaniu umowy.

15% zniżki od podstawowej ceny jednostkowej.

* Gwarantowane odkupienie po zakończeniu budowy.

Kompleks będzie pierwszym projektem wysokiej jakości w Thulusdhoo - z pełną infrastrukturą, serwisem i wzornictwem, który spełnia międzynarodowe standardy 4-gwiazdkowe.

Thulusdhoo jest małą zamieszkałą wyspą 30 minut od mężczyzny. Posiada już podstawową infrastrukturę turystyczną: pensjonaty, schroniska dla surferów i małe hotele o wartości 2- 3 gwiazdki.

Ze względu na brak konkurencji w tym segmencie projekt przyciągnie cały ruch turystyczny w swojej kategorii.

Charakterystyka projektu:

Leasehold: 50 lat + 49 lat

97 pokoi hotelowych od 34 m ²

42 wille z dostępem do oceanu

2 sale konferencyjne i sala konferencyjna - powierzchnia 170 m ²

Rozrywka i infrastruktura komercyjna - ponad 2000 m ²

Budowa:

Rozpoczęcie: Q1 2026

Zakończenie: 2028

Infrastruktura projektu:

Restauracja Panorama i taras z widokiem na ocean

Bar i strefa współpracy w lobby

Sala kinowa i medialna

Boutique i showroom dla lokalnych marek

Pokój zabaw dla dzieci

Centrum fitness i odkryty obszar jogi

Kompleksowy i relaksacyjny taras SPA

Miejsce zabaw i pomieszczenia wypoczynkowe

Pływająca restauracja nad wodą

Pływający kompleks SPA

Według STR i Colliers, markowe hotele pokazują:

18-25% wyższy wskaźnik obłożenia niż właściwości niełańcuchowe i markowe

30- 40% wyższe ADR (średnia dzienna stawka) w porównywalnych kategoriach

Przejrzyste standardy usług, marketingu i sprawozdawczości

Segment cenowy z najwyższym popytem i bez konkurencji:

Projekt jest realizowany w 200 dolarów - 350 dolarów za pokój i 400- 600 dolarów za willę.

Jest to najmniej nasycony segment rynku maldiwiańskiego, gdzie popyt stale przekracza podaż, a wskaźniki obsadzania są tradycyjnie wyższe niż w luksusowych i budżetowych formatach (STR Global, 2023).

Wydajność wynajmu: 15% - 18%

Maksymalna wydajność operacyjna dzięki marce, profesjonalnemu zarządzaniu i ugruntowanym przepływom turystycznym zapewnia zadowalający średni zysk dla kurortów.