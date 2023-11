Dom, mieszkanie, willę Eften Logistics Bergi

Ryga, Łotwa

od €550

Poddaj się: 2023

Projekt 4 firmy deweloperskiej HouseNet – to nowy, inteligentny i energooszczędny dom klasy A o doskonałej lokalizacji w Rydze, w dzielnicy Ziepniekkalns. Wybierając mieszkanie w naszym nowym projekcie, zyskujesz jakościowo nowy poziom zamieszkania w ekskluzywnym budynku typu klubowego, w którym znajdziesz spokój, ponieważ dom ma tylko 15 mieszkań. Budynek jest oddany do użytku i gotowy do osiedlenia. Na sprzedaż oferowane są apartamenty z pełną dekoracją wnętrz wysokiej jakości. Wysokość sufitów mieszkań wynosi 2, 7 metrów. Charakterystyka techniczna budynku, mieszkania i terytorium: 1. Zasilanie ciepłem GasO 2). Zasilacz Sadales Tīkls 3). Telewizja cyfrowa i Internet Balticom 4. Kanalizacja i zaopatrzenie w wodę Rygas Ūdens 5. Nadzór wideo HouseNet. 6. Ściany zewnętrzne - blok gazowy (300 mm), izolowany pianką polistyrenową i wełną bawełnianą (150 mm), pokryty warstwą wzmacniającą i tynkiem dekoracyjnym 7. Wewnętrzne ściany łożyskowe - blok gazowy (300 mm), pokryte gipsem (20 mm) po obu stronach, 2 warstwy farby Caparol 8. Przegrody wewnętrzne - blok gazowy (200 mm), pokryty tynkiem (20 mm) po obu stronach, 2 warstwy farby Caparol 9. Sufit międzypodłogowy – monolityczny żelbetowy, pokryty warstwą izolacyjną o grubości 50 mm, folią izolacyjną o grubości 10 mm i lekkim betonem 50 mm. 10. Dach - monolityczny żelbetowy - izolowany pianką polistyrenową (400 mm) i wełną kamienną (50 mm), pokryty 2 warstwami ruberoidu 11. Okna - plastikowe, 6-komorowe okna Gealan, z 3-warstwowym dwuszkliwnym urządzeniem 12. Drzwi wejściowe do budynku – drzwi aluminiowe Ponzio z 3-warstwowym dwuszkliwnym urządzeniem wyposażonym w domofon IP FERMAX 13. Drzwi wewnętrzne: a) drzwi wejściowe do mieszkania - ogień (EI-30), izolacja akustyczna (37dB), drewniane drzwi b) drzwi do pokoju - drewniane 14. Schody - monolityczne konstrukcje żelbetowe. 15. Pokrycia podłogowe: a) w łazienkach - płytki podłogowe wykonane z masy kamiennej b) w pozostałych pokojach – 10 mm laminat 33 klasa Kronotex c 5 mm podszewka 16. Wentylacja: a) wnioski dotyczące instalacji wentylatorów wyciągowych we wszystkich łazienkach b) wnioski dotyczące instalacji okapów kuchennych in) we wszystkich oknach są zainstalowane zawory wymuszonej wentylacji (Aereco) 17. Zaopatrzenie w energię: a) okablowanie pod gniazdami + zainstalowane gniazda (producent AVV) b) okablowanie pod oświetleniem + zainstalowane przełączniki (producent ABB) w) okablowanie pod oświetleniem zewnętrznym + zainstalowane przełączniki (producent ABB) + zainstalowane lampy zewnętrzne (na balkony) g) okablowanie kablowe do instalacji elektrycznych kuchenek i innych urządzeń kuchennych 18. Słabe sieci: a) sieć LAN (Internet) b) telewizja cyfrowa b) czujniki dymu 19. Ogrzewanie: a) gazowy kocioł kondensatowy BOSCH b) wszystkie pokoje są ogrzewane przez grzejniki w) ogrzewanie każdego pomieszczenia – indywidualnie regulowany termostat na grzejniku, na życzenie kupującego można również zainstalować termostat elektroniczny, który jest programowany i zarządzany przez Internet (dostęp za pośrednictwem specjalnej aplikacji na telefon komórkowy) i pozwala znacznie zoptymalizować ilość zużytego ciepła 20. Terytorium: a) obszar krajobrazowy (ścieżki asfaltowe, plac zabaw, obszar z oświetleniem LED itp. ) b) parking biorąc pod uwagę liczbę mieszkań w domu b) brama wejściowa z automatycznym sterowaniem g) furtka d) System domofonowy IP FERMAX MEET jest kontrolowany przez Internet (dostęp za pośrednictwem specjalnej aplikacji na telefon komórkowy), połączenie wideo przychodzi do ciebie przez telefon, możesz odebrać i / lub otworzyć drzwi wejścia e) nadzór wideo Hikvision 21. Hydraulika: a) miksery - HANSGROHE b) kąpiel - KALDEWEI w) pociski - LAUFEN PRO g) toaleta - LAUFEN PRO Wszystkie liczniki zainstalowane w budynku są inteligentne ze zdalnym odczytem (ogrzewanie, zimna i gorąca woda, prąd). Aby zmniejszyć zużycie miejskiej (ogólnej) energii elektrycznej, na dachu budynku zainstalowany jest system akumulatorów słonecznych, co znacznie obniży koszty. Firma usługowa – SIA “ Selectum Home ” Mieszkańcy domu mają możliwość skorzystania z najnowszej usługi i zamówienia instalacji elektrycznej stacji ładowania samochodu w pobliżu parkingu (liczba jest ograniczona). Kupując mieszkanie, można zamówić produkcję i instalację mebli i wyposażenia kuchennego, a także szafek i innych mebli. Mieszkańcy domu mają możliwość zamówienia instalacji indywidualnego systemu odzyskiwania powietrza. Oprócz mieszkania można również kupić miejsce parkingowe i pomieszczenie gospodarcze. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy, szkoła, przedszkole, stacja ładowania samochodów elektrycznych, kawiarnie i restauracje, myjnia samochodowa Wash and Drive, centrum handlowe Promo Cash and Carry