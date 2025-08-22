  1. Realting.com
  2. Kenia
  3. Central Kenya

Nowe budynki na sprzedaż w Central Kenya

Kiambu
1
Ruiru
1
Gitothua ward
1
Tatu City
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tatu City, Kenia
od
$54,800
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 33–159 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzotyczna natura parków, lasów i plantacji kawy spotyka nowoczesną architekturę i infrastrukturę klasy międzynarodowej - idealną równowagę przyrody i miejskiego komfortu. Unikalna lokalizacja w pobliżu Na…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
56.7
94,000
Mieszkanie 2 pokoi
95.3
148,700
Mieszkanie 3 pokoi
159.2
248,500
Kawalerka
33.0
54,800
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się