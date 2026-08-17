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Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire avec beaucoup de potentiel katamonim

Jerozolima, Izrael
od
$1,21M
;
11
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ID: 39834
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
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Dobry interes z dużym potencjałem sprzedaży w Jerozolimie, w dzielnicy Katamonim Ogród 5 sztuk 2 łazienki 3 W.C Duży apartament rodzicielski 113m2 Ogród 80m2 z wyłączną przyjemnością (nie na zakładce) Możliwość powiększenia mieszkania o 40m2 z pozwoleniem 50% budynku podpisało się na projekt Tama38 / 2, a deweloper proponuje nie jeden, ale 2 apartamenty o powierzchni 100m2 + taras + parking + piwnica! Czynsz za 8.000sh / miesiąc Cena: 3,590,000sh

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Jerozolima, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire avec beaucoup de potentiel katamonim
Jerozolima, Izrael
od
$1,21M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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