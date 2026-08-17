Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire avec beaucoup de potentiel katamonim

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Dobry interes z dużym potencjałem sprzedaży w Jerozolimie, w dzielnicy Katamonim
Ogród
5 sztuk
2 łazienki
3 W.C
Duży apartament rodzicielski
113m2
Ogród 80m2 z wyłączną przyjemnością (nie na zakładce)
Możliwość powiększenia mieszkania o 40m2 z pozwoleniem
50% budynku podpisało się na projekt Tama38 / 2, a deweloper proponuje nie jeden, ale 2 apartamenty o powierzchni 100m2 + taras + parking + piwnica!
Czynsz za 8.000sh / miesiąc
Cena: 3,590,000sh
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Jerozolima, Izrael
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