  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,83M
12.08.2026
$1,83M
11.08.2026
$1,84M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 39804
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Dizengoff

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
DLA SPRZEDAŻY - Ulica Dizengoff, pomiędzy Gordonem a Frishmanem, Tel Awiwem Wyjątkowa lokalizacja w samym sercu Tel Awiwu, pomiędzy dwoma najbardziej symbolicznymi ulicami miasta. Położony w całkowicie odnowionym budynku po Tama 38, ten nowy, jasny i dobrze zaprojektowany apartament oferuje rzadkie środowisko życia, zaledwie kilka minut od plaży i wszystkich obszarów zainteresowania. Apartament 3 pokoje o powierzchni 80 m2. Taras słoneczny o powierzchni 10 m2 z otwartym widokiem na drzewa. Położony na 6 piętrze z przestronną windą i dostępem PMR. Mamad (bezpieczny pokój). Dwie łazienki. Trzy kierunki, bardzo jasne. Nowy budynek po całkowitej renowacji (Tama 38). Cena: 5 500 000 szekli Rzadka perła w pobliżu plaży, idealna do głównej rezydencji lub wysokiej klasy foot- to- ziemi.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse clair dans un bel immeuble haut standing magnifique projet de qualite spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,28M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,42M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,660
Dzielnica mieszkaniowa Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Aszdod, Izrael
od
$792,540
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces haneviim centre ville
Jerozolima, Izrael
od
$955,710
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,83M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique
Herzliya, Izrael
od
$2,50M
Odniesienie: HR 104 Okręg: Herzliya Pituah na linii frontu morza w pięknej rezydencji Piękne 4 pokoje dwupoziomowy penthouse Powierzchnia: 90 m2 2 tarasy: 25 m2 + 30 m2 Piękny widok na morze wszystkich pokoi 5. i górne piętro z windą Klimatyzacja Obsługa rezydencji: dozorca, odkryty basen
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Maison a jaffa 4 etages vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Maison a jaffa 4 etages vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Maison a jaffa 4 etages vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Maison a jaffa 4 etages vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Maison a jaffa 4 etages vue mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison a jaffa 4 etages vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Maison a jaffa 4 etages vue mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,33M
Dom na sprzeda ¿w Tel- Aviv, w dzielnicy Ajami w Jaffa, blisko restauracji Hazaken VeHayam, kilka kroków od morza! Wysoka renowacja i widok na morze! Dom na 4 piętrach z prywatną windą! Spa podłoga z sauną, hammam i jacuzzi! 3 łazienki Apartament z 2 tarasami 2 miejsca parkingowe 240m2 + 50m…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Investissement herzliya
Dzielnica mieszkaniowa Investissement herzliya
Dzielnica mieszkaniowa Investissement herzliya
Dzielnica mieszkaniowa Investissement herzliya
Dzielnica mieszkaniowa Investissement herzliya
Dzielnica mieszkaniowa Investissement herzliya
Dzielnica mieszkaniowa Investissement herzliya
Herzliya, Izrael
od
$929,070
4 pokojowe mieszkanie w pobliżu Reichman University. Miklat w budynku. Położony w bardzo ładnej ulicy. Idealny do pierwszego zakupu lub inwestycji. Bardzo do wynajęcia
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się