Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv

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DLA SPRZEDAŻY - Ulica Dizengoff, pomiędzy Gordonem a Frishmanem, Tel Awiwem
Wyjątkowa lokalizacja w samym sercu Tel Awiwu, pomiędzy dwoma najbardziej symbolicznymi ulicami miasta. Położony w całkowicie odnowionym budynku po Tama 38, ten nowy, jasny i dobrze zaprojektowany apartament oferuje rzadkie środowisko życia, zaledwie kilka minut od plaży i wszystkich obszarów zainteresowania.
Apartament 3 pokoje o powierzchni 80 m2.
Taras słoneczny o powierzchni 10 m2 z otwartym widokiem na drzewa.
Położony na 6 piętrze z przestronną windą i dostępem PMR.
Mamad (bezpieczny pokój).
Dwie łazienki.
Trzy kierunki, bardzo jasne.
Nowy budynek po całkowitej renowacji (Tama 38).
Cena: 5 500 000 szekli
Rzadka perła w pobliżu plaży, idealna do głównej rezydencji lub wysokiej klasy foot- to- ziemi.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
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