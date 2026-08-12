Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv

DLA SPRZEDAŻY - Ulica Dizengoff, pomiędzy Gordonem a Frishmanem, Tel Awiwem Wyjątkowa lokalizacja w samym sercu Tel Awiwu, pomiędzy dwoma najbardziej symbolicznymi ulicami miasta. Położony w całkowicie odnowionym budynku po Tama 38, ten nowy, jasny i dobrze zaprojektowany apartament oferuje rzadkie środowisko życia, zaledwie kilka minut od plaży i wszystkich obszarów zainteresowania. Apartament 3 pokoje o powierzchni 80 m2. Taras słoneczny o powierzchni 10 m2 z otwartym widokiem na drzewa. Położony na 6 piętrze z przestronną windą i dostępem PMR. Mamad (bezpieczny pokój). Dwie łazienki. Trzy kierunki, bardzo jasne. Nowy budynek po całkowitej renowacji (Tama 38). Cena: 5 500 000 szekli Rzadka perła w pobliżu plaży, idealna do głównej rezydencji lub wysokiej klasy foot- to- ziemi.