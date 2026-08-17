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Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a vendre a baka jerusalem

Jerusalem, Izrael
od
$1,03M
;
7
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ID: 39831
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Dina, 8

O kompleksie

Przeniesienie
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Nice 3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 75 m2. • 3 sztuki • 2 łazienki • Mamad (sejf) • 1 piętro • Podnoszenie w trybie szabat • Parking prywatny Ogrzewanie naziemne

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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