  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence dans un immeuble neuf magnifique neuf renove

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence dans un immeuble neuf magnifique neuf renove

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,87M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 38461
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Maze, 37

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,53M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,38M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Izrael
od
$852,800
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique
Herzliya, Izrael
od
$2,46M
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,592
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence dans un immeuble neuf magnifique neuf renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,87M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$652,720
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces de standing rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces de standing rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces de standing rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces de standing rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces de standing rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces de standing rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces de standing rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,46M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$2,07M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się