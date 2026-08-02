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Dzielnica mieszkaniowa Ideal investissementpied a terre grand 3 pieces a vendre bon emplacement centre ville bat yam

Bat Jam, Izrael
od
$640,920
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9
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ID: 39662
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Yoseftal

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Bat Jam, Izrael
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$640,920
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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