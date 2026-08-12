Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 2 5 piEces avec mamad dans un immeuble rEcent au calme

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W cichej i popularnej okolicy starej północy, w pobliżu ulic Hagai Hanevi i Yeshayahu i w pobliżu parku Hayarkon.
Wspaniały apartament 2.5 pokój z mamadem w ostatnim budynku (tylko dwa lata).
- Powierzchnia mieszkalna około 69 m2 + słoneczny taras około 14 m2 z widokiem na ulicę
- Winda
- Automatyczne parkowanie
- Miejsce parkingowe
- Widok z ulicy
- Orientacja na południe / wschód
- Bardzo wysokiej jakości remont architektoniczny - wprowadzić się z bagażem
Rzadka posiadłość w kwitnącej i poszukiwanej okolicy.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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