Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 2 5 piEces avec mamad dans un immeuble rEcent au calme

W cichej i popularnej okolicy starej północy, w pobliżu ulic Hagai Hanevi i Yeshayahu i w pobliżu parku Hayarkon. Wspaniały apartament 2.5 pokój z mamadem w ostatnim budynku (tylko dwa lata). - Powierzchnia mieszkalna około 69 m2 + słoneczny taras około 14 m2 z widokiem na ulicę - Winda - Automatyczne parkowanie - Miejsce parkingowe - Widok z ulicy - Orientacja na południe / wschód - Bardzo wysokiej jakości remont architektoniczny - wprowadzić się z bagażem Rzadka posiadłość w kwitnącej i poszukiwanej okolicy.