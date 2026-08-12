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Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 2 5 piEces avec mamad dans un immeuble rEcent au calme

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,83M
12.08.2026
$1,83M
11.08.2026
$1,84M
;
9
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ID: 39810
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yohanan Hurkanos, 16

O kompleksie

Przeniesienie
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W cichej i popularnej okolicy starej północy, w pobliżu ulic Hagai Hanevi i Yeshayahu i w pobliżu parku Hayarkon. Wspaniały apartament 2.5 pokój z mamadem w ostatnim budynku (tylko dwa lata). - Powierzchnia mieszkalna około 69 m2 + słoneczny taras około 14 m2 z widokiem na ulicę - Winda - Automatyczne parkowanie - Miejsce parkingowe - Widok z ulicy - Orientacja na południe / wschód - Bardzo wysokiej jakości remont architektoniczny - wprowadzić się z bagażem Rzadka posiadłość w kwitnącej i poszukiwanej okolicy.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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$1,83M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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