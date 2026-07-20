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Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces proche de la mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$6,560
;
10
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ID: 38312
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaKovshim, 45

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament do wynajęcia w Tel Awiwie, w dzielnicy Kerem Hateimanim, kilka kroków od morza! Nowy i luksusowy budynek z 24 / 7 dozorca i siłownia 6 piętro z windą 3 sztuki 75m2 + 12m2 taras z widokiem na morze W pełni umeblowane Spokojnie i jasno 1 miejsce parkingowe Cena: 20,000 Wpis natychmiastowy

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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