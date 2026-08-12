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Dzielnica mieszkaniowa Investissement privilegie bat yam

Bat Jam, Izrael
od
$682,650
12.08.2026
$682,650
11.08.2026
$684,700
;
4
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ID: 39806
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Przeniesienie
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DLA SPRZEDAŻY DO BAT Yam • Ostatnie mieszkanie (2 lata) z 3 pokoi na sprzedaż • 1 piętro z tyłu • 75 m2 + 11 m2 mirpeset • Mamad • Parking • Podnoszenie • Ciche, zwrócone tyłem do kierunku jazdy mieszkanie • Nowy budynek

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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