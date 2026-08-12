Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac

Ten minipenthouse w Ashkelon, położony w popularnej okolicy Agamim, oferuje unikalną lokalizację linii frontu naprzeciwko jeziora. Położony na trzecim i górnym piętrze niedawno butikowy budynek, ten high- end nieruchomości łączy komfort i luksusowe usługi. Nowoczesna i wyrafinowana przestrzeń: • Powierzchnia: 112 m2 + taras 30 m2 z otwartym widokiem na jezioro • Piętro: 3. i górne piętro pięcioletniego budynku butikowego • Dwa prywatne miejsca parkingowe • W tym piwnica Wysokokońcowe wykończenia dla absolutnego komfortu: • Duży projekt pergola na tarasie • Wysoka kuchnia z nowoczesną centralną wyspą • Niestandardowe tablice wliczone • Naturalna konsola kamienna na tarasie Skontaktuj się z nami teraz więcej informacji i zarezerwuj wizytę!