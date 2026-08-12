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Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac

Aszkelon, Izrael
od
$748,917
12.08.2026
$748,917
11.08.2026
$751,166
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12
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ID: 39805
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
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Ten minipenthouse w Ashkelon, położony w popularnej okolicy Agamim, oferuje unikalną lokalizację linii frontu naprzeciwko jeziora. Położony na trzecim i górnym piętrze niedawno butikowy budynek, ten high- end nieruchomości łączy komfort i luksusowe usługi. Nowoczesna i wyrafinowana przestrzeń: • Powierzchnia: 112 m2 + taras 30 m2 z otwartym widokiem na jezioro • Piętro: 3. i górne piętro pięcioletniego budynku butikowego • Dwa prywatne miejsca parkingowe • W tym piwnica Wysokokońcowe wykończenia dla absolutnego komfortu: • Duży projekt pergola na tarasie • Wysoka kuchnia z nowoczesną centralną wyspą • Niestandardowe tablice wliczone • Naturalna konsola kamienna na tarasie Skontaktuj się z nami teraz więcej informacji i zarezerwuj wizytę!

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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