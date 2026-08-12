Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac

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Ten minipenthouse w Ashkelon, położony w popularnej okolicy Agamim, oferuje unikalną lokalizację linii frontu naprzeciwko jeziora. Położony na trzecim i górnym piętrze niedawno butikowy budynek, ten high- end nieruchomości łączy komfort i luksusowe usługi.
Nowoczesna i wyrafinowana przestrzeń:
• Powierzchnia: 112 m2 + taras 30 m2 z otwartym widokiem na jezioro
• Piętro: 3. i górne piętro pięcioletniego budynku butikowego
• Dwa prywatne miejsca parkingowe
• W tym piwnica
Wysokokońcowe wykończenia dla absolutnego komfortu:
• Duży projekt pergola na tarasie
• Wysoka kuchnia z nowoczesną centralną wyspą
• Niestandardowe tablice wliczone
• Naturalna konsola kamienna na tarasie
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Aszkelon, Izrael
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