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Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf proche mer bograshov

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
;
6
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ID: 38315
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Bar Kokhba, 17

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w pobliżu Bofrachehov i kilka kroków od morza. Nowy budynek. Drugie piętro z windą. Cztery pokoje. 2 łazienki. 84m2 + 10m2 przedniego tarasu. 3 wystawy: północ, południe, zachód. 1 parking.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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