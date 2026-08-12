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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement bel appartement magnifique projet de qualite

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
12.08.2026
$1,98M
11.08.2026
$1,99M
;
4
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ID: 39797
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol

O kompleksie

Przeniesienie
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Odniesienie NTL 114-3 W samym sercu Tel Awiwu, między Kikar Hamedina i Kikar Rabin jest oferowana na sprzedaż doskonałych 3 pokoje. O powierzchni 80m2 i 6m2 balkon, są one dostarczane z wysokiej klasy wykończenia, mamada i klimatyzacja. Mają również prywatny parking i mahsan (jaskinia). Dostawa jest planowana na styczeń 2027.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
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$1,98M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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