Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet luxueux a bat yam tour de prestige a 400 m de la plage

Nowy luksusowy projekt w Bat Yam - Prestiżowa wieża 400 m od plaży Wyjątkowa lokalizacja w centrum miasta Ten projekt znajduje się zaledwie 400 metrów od plaży, w samym sercu Bat Yam. W pobliżu znajduje się idealne środowisko życia z sklepami, szkołami, synagogami i ośrodkami kulturalnymi. Stacja tramwajowa u podnóża budynku może dotrzeć do Tel Awiwu w ciągu zaledwie 12 minut. Luksusowa 35-piętrowa wieża Ten nowoczesny projekt architektoniczny łączy elegancję i komfort. Oferuje wysokiej klasy usługi z oknami szklanymi i wyrafinowanymi przestrzeniami. • Immense lobby o wysokości 7 metrów • Dwa pokoje prywatne: sala gimnastyczna i modułowa (konferencje lub gry dla dzieci) • Pomieszczenie rowerowe • Cztery szybkie windy, w tym jeden z Shabbat • Parking podziemny na sześciu poziomach Apartamenty z widokiem na morze Projekt oferuje apartamenty od 2 do 5 pokoi oraz penthouses. Wszystkie posiadają luksusowe wykończenia, wysokie sufity i szklane ściany w salonie. Widok na morze jest gwarantowany z każdego mirpeset, z wyjątkową panoramą na wysokich piętrach. Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania i poprowadzić Państwa w projekcie nieruchomości w Izraelu.