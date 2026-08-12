Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet luxueux a bat yam tour de prestige a 400 m de la plage

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Nowy luksusowy projekt w Bat Yam - Prestiżowa wieża 400 m od plaży
Wyjątkowa lokalizacja w centrum miasta
Ten projekt znajduje się zaledwie 400 metrów od plaży, w samym sercu Bat Yam. W pobliżu znajduje się idealne środowisko życia z sklepami, szkołami, synagogami i ośrodkami kulturalnymi. Stacja tramwajowa u podnóża budynku może dotrzeć do Tel Awiwu w ciągu zaledwie 12 minut.
Luksusowa 35-piętrowa wieża
Ten nowoczesny projekt architektoniczny łączy elegancję i komfort. Oferuje wysokiej klasy usługi z oknami szklanymi i wyrafinowanymi przestrzeniami.
• Immense lobby o wysokości 7 metrów
• Dwa pokoje prywatne: sala gimnastyczna i modułowa (konferencje lub gry dla dzieci)
• Pomieszczenie rowerowe
• Cztery szybkie windy, w tym jeden z Shabbat
• Parking podziemny na sześciu poziomach
Apartamenty z widokiem na morze
Projekt oferuje apartamenty od 2 do 5 pokoi oraz penthouses. Wszystkie posiadają luksusowe wykończenia, wysokie sufity i szklane ściany w salonie. Widok na morze jest gwarantowany z każdego mirpeset, z wyjątkową panoramą na wysokich piętrach.
Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę.
Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania i poprowadzić Państwa w projekcie nieruchomości w Izraelu.
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.