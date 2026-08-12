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Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf bat yam prix attractifs

Bat Jam, Izrael
od
$624,375
12.08.2026
$624,375
11.08.2026
$626,250
;
5
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ID: 39781
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    HaSar Rabinovich

O kompleksie

Przeniesienie
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Numer referencyjny NBY 124-3 Apartament 3 pokoje nowy deweloper, Bat Yam. SPRZEDAŻ PRE Tama 38 bardzo ciekawy projekt położony w samym sercu Bat Yam, 15 minut spacerem od plaży i w pobliżu linii tramwajowej bezpośrednio łączącej Tel Aviv. Mamy kilka rodzajów 3 sztuk na sprzedaż od 67m2. Każdy apartament posiada oczywiście mamad i balkon. Możliwość zakupu miejsca parkingowego dodatkowo. Przesyłka planowana na lipiec 2026. Mamy również 4 i 5 pokoi na sprzedaż w tym projekcie, jak również penthouses.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf bat yam prix attractifs
Bat Jam, Izrael
od
$624,375
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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