Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf bat yam prix attractifs

Numer referencyjny NBY 124-3 Apartament 3 pokoje nowy deweloper, Bat Yam. SPRZEDAŻ PRE Tama 38 bardzo ciekawy projekt położony w samym sercu Bat Yam, 15 minut spacerem od plaży i w pobliżu linii tramwajowej bezpośrednio łączącej Tel Aviv. Mamy kilka rodzajów 3 sztuk na sprzedaż od 67m2. Każdy apartament posiada oczywiście mamad i balkon. Możliwość zakupu miejsca parkingowego dodatkowo. Przesyłka planowana na lipiec 2026. Mamy również 4 i 5 pokoi na sprzedaż w tym projekcie, jak również penthouses.