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Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer

Aszkelon, Izrael
od
$626,040
8.08.2026
$626,040
7.08.2026
$624,160
6.08.2026
$626,040
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Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer
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ID: 39700
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Ashdod

O kompleksie

Przeniesienie
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Dobra robota! Piękne 5 pokoi w samym sercu miasta, całkowicie odnowione, widok na morze, 2 windy (szabat), parking w piwnicy.

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer
Aszkelon, Izrael
od
$626,040
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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