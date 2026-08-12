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Dzielnica mieszkaniowa Excellent investissement sur tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$849,150
12.08.2026
$849,150
11.08.2026
$851,700
;
6
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ID: 39780
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

O kompleksie

Przeniesienie
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INWESTYCJE ZALEŻNE Projekt znajduje się w cichej ulicy florenckiej dzielnicy, która kontynuuje jego odnowienie. Blisko autostrady Ayalon, 50m od fioletowej linii tramwajowej i 300m od zielonej linii. Apartamenty 2 pokoje 50m2 + 6m2 taras Mamad (bezpieczny) Klimatyzacja Z pierwszego piętra Od 2.490.000 Szekle Apartamenty 3 pokoje 50m2 + 6m2 taras Mamad (bezpieczny) Klimatyzacja Z pierwszego piętra Od 2.550.000 Szekle Projekt jest obecnie w przedsprzedaży. Uzyskał już pozwolenie na budowę i ma rozpocząć budowę w listopadzie 2024 roku. Klucze mają być dostarczone w kwietniu 2027. Możliwość negocjowania 20% podpisów i 80% kluczowych dostaw.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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