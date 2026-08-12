  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer 4 5 pieces spacieux a vendre vue imprenable sur la mer quartier alef ashdod

Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer 4 5 pieces spacieux a vendre vue imprenable sur la mer quartier alef ashdod

Aszdod, Izrael
od
$749,250
12.08.2026
$749,250
11.08.2026
$751,500
;
10
Zostawić wniosek
ID: 39776
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Sderot Herzl

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Numer referencyjny: AS 1016 Okręg: Alef, blisko do wszystkich udogodnień i morza Duże 4,5 sztuki z mamadem Powierzchnia 125 m2 2 tarasy, w tym jeden z 15 m2 z panoramicznym widokiem na morze Piętnaste piętro z windami Klimatyzacja 2 łazienki Ubiory Parking prywatny

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,30M
Dzielnica mieszkaniowa Calme au centre bon emplacement bonne occasion dans rue calme endroit calme etage haut avec vue vue sur la mer a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux bonne affaire bonnes orientations entierement meuble grand jardin projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$1,73M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre holyland jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$982,350
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer spacieux appartement avec balcon bien agence calme et lumineux avec hauts plafonds quartier florentine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,23M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,08M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer 4 5 pieces spacieux a vendre vue imprenable sur la mer quartier alef ashdod
Aszdod, Izrael
od
$749,250
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,78M
Numer referencyjny: TL 2488 Projekt 9 Okręg: Levontine, 200 metrów od tramwaju i 300 metrów od Rothschild Boulevard Sklep budowlany z 10 apartamentami na 5 piętrach Dostawa: na początku 2027 W tym projekcie, mamy na sprzedaż apartamenty 3, 4 pokoje w tym penthouses 3 pokoje: powierzchnia 96…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,83M
DLA SPRZEDAŻY - Ulica Dizengoff, pomiędzy Gordonem a Frishmanem, Tel Awiwem Wyjątkowa lokalizacja w samym sercu Tel Awiwu, pomiędzy dwoma najbardziej symbolicznymi ulicami miasta. Położony w całkowicie odnowionym budynku po Tama 38, ten nowy, jasny i dobrze zaprojektowany apartament oferuje…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Nie przegap tego! W nowym budynku z parkingiem i windą, znajduje się na północ od Tel Awiwu. 82 m2 + 8 m2 taras
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się