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Dzielnica mieszkaniowa Rdj pleine vue mer

Aszkelon, Izrael
od
$551,100
;
6
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ID: 39770
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Yefe Nof, 25

O kompleksie

Przeniesienie
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Navy of Ashkelon, rdj 3 pieces avec jardin de 50m2 pleine vue mer

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Rdj pleine vue mer
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od
$551,100
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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