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Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer

Ashdod, Izrael
od
$866
8.08.2026
$866
7.08.2026
$863
6.08.2026
$866
;
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer
1
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ID: 39690
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    Rambam

O kompleksie

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Zakład Okręgowy: Apartament 2.5 pokoje odnowione, klimatyzacja (mazgan), 1 piętro, blisko transportu, za darmo.

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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