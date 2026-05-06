Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Nowy projekt w Ramat Bet Shemesh znajduje się między Jerozolimą i centrum kraju. Położony obok Ramat Bet Shemesh A, ten luksusowy projekt mieszkalny obejmuje 3- 4- 5 pokoi i penthouses, z pięknym widokiem na park położony w naturalnym lesie, w pobliżu materaców i wszystkich sklepów, klub wiejski i basen, z dołu budynków synagoga. Klienci będą głównie klientami zagranicznymi. Dostarczone pod koniec października 2026 r. 3 8-piętrowe budynki z 3-5-pokojowymi apartamentami, ogrodem i penthouses. Tylko 3 apartamenty na piętro. 3 pokoje 83m2, taras od 15m2 do 23m2, parking i piwnica. Cena: od 2.200,000 sh do 2.300,000 sh. 4 pokoje 103m2, taras od 20 do 27m2, parking i piwnica. Cena: od 2 600 000 sh do 2 700 000 sh. 5 pokoi 123m2, 2 piętro, taras 22m2, parking i piwnica. Cena: 3,000,000 sh. 5 pokoje parter duplex 150m2, ogród 175m2. Cena: od 5.000.000 sh. W obliczu parku: 5 pokoi 140m2 z 2 tarasami 35m2 i 40m2. Cena: 3 500 000 sh. Penthouses z widokiem na park: 7 pokoi 190m2, 8 z 65m2 tarasem. 6 pokoi 154m2, 9 z tarasem 25m2. 6 pokoi 156m2, 6 z 45m2 tarasem (2 master i 4 toalety). Cena: od 5000 000 sh.