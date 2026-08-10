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Dzielnica mieszkaniowa A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe

Tel-Awiw, Izrael
od
$18,32M
;
4
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ID: 39756
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Neve Tsedek, 24

O kompleksie

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SPRZEDAŻ Odkryj jedną z najbardziej ekskluzywnych rezydencji Tel Awiwu, znajdującą się w prestiżowej Białej Wieży Miejskiej, zaledwie kilka kroków od plaży, Neve Tzedek i Rothschild Boulevard. Ta wyjątkowa rezydencja o powierzchni 400 m2 na jednym poziomie oferuje spektakularne panoramiczne widoki na morze, rozległe obszary życia i recepcji, okna zatoki od podłogi do sufitu, a także luksusowe wykończenia bardzo wysokiej pozycji. Właściwości własności 400 m2 na jednym poziomie 5 pokoi 4 pełne łazienki 3 balkony 3 prywatne miejsca parkingowe Panoramiczny widok na morze Wysokowydajne materiały i luksusowe wykończenia Duże jasne i otwarte przestrzenie życiowe White City Tower Services & Services Concierge & Security 24 / 7 Basen zewnętrzny W pełni wyposażona siłownia Spa & wellness Prywatny salon dla mieszkańców Usługi mieszkaniowe wysokiej klasy Cena: 55 000 000 Megane: 050- 583- 5553 Nieruchomości Premium Licencja nr 31928721 Opłaty Agencji: 2% + VAT Mówimy francuski, angielski i hebrajski

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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