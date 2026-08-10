Dzielnica mieszkaniowa A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe

SPRZEDAŻ Odkryj jedną z najbardziej ekskluzywnych rezydencji Tel Awiwu, znajdującą się w prestiżowej Białej Wieży Miejskiej, zaledwie kilka kroków od plaży, Neve Tzedek i Rothschild Boulevard. Ta wyjątkowa rezydencja o powierzchni 400 m2 na jednym poziomie oferuje spektakularne panoramiczne widoki na morze, rozległe obszary życia i recepcji, okna zatoki od podłogi do sufitu, a także luksusowe wykończenia bardzo wysokiej pozycji. Właściwości własności 400 m2 na jednym poziomie 5 pokoi 4 pełne łazienki 3 balkony 3 prywatne miejsca parkingowe Panoramiczny widok na morze Wysokowydajne materiały i luksusowe wykończenia Duże jasne i otwarte przestrzenie życiowe White City Tower Services & Services Concierge & Security 24 / 7 Basen zewnętrzny W pełni wyposażona siłownia Spa & wellness Prywatny salon dla mieszkańców Usługi mieszkaniowe wysokiej klasy Cena: 55 000 000 Megane: 050- 583- 5553 Nieruchomości Premium Licencja nr 31928721 Opłaty Agencji: 2% + VAT Mówimy francuski, angielski i hebrajski