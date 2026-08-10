Dzielnica mieszkaniowa A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe

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Odkryj jedną z najbardziej ekskluzywnych rezydencji Tel Awiwu, znajdującą się w prestiżowej Białej Wieży Miejskiej, zaledwie kilka kroków od plaży, Neve Tzedek i Rothschild Boulevard.
Ta wyjątkowa rezydencja o powierzchni 400 m2 na jednym poziomie oferuje spektakularne panoramiczne widoki na morze, rozległe obszary życia i recepcji, okna zatoki od podłogi do sufitu, a także luksusowe wykończenia bardzo wysokiej pozycji.
Właściwości własności
400 m2 na jednym poziomie
5 pokoi
4 pełne łazienki
3 balkony
3 prywatne miejsca parkingowe
Panoramiczny widok na morze
Wysokowydajne materiały i luksusowe wykończenia
Duże jasne i otwarte przestrzenie życiowe
White City Tower Services & Services
Concierge & Security 24 / 7
Basen zewnętrzny
W pełni wyposażona siłownia
Spa & wellness
Prywatny salon dla mieszkańców
Usługi mieszkaniowe wysokiej klasy
Cena: 55 000 000
Megane: 050- 583- 5553
Nieruchomości Premium
Licencja nr 31928721
Opłaty Agencji: 2% + VAT
Mówimy francuski, angielski i hebrajski
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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