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Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem centre ville rehavia

Jerozolima, Izrael
od
$879,040
;
6
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ID: 38610
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem centre ville rehavia
Jerozolima, Izrael
od
$879,040
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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