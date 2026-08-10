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Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,83M
;
3
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ID: 39755
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Abarbanel, 54

O kompleksie

Przeniesienie
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DLA SPRZEDAŻY - NOWY TZEDEK / FLORENTYN Piękny apartament w nowym budynku, idealnie położony na granicy między Neve Tzedek i Florentin. HaRabi MiBachrach Ulica Apartament początkowo 4 pokoje, przekształcone w 3 pokoje z dużą przestrzenią mieszkalną 2 sypialnie 1 łazienka 4 piętro z windą 83 m2 + taras 12 m2 Widok na morze Parking prywatny Piwnica / miejsce przechowywania Nowy budynek Cena: NIS 5 500 000 Megane: 050- 583- 5553 Nieruchomości Premium Licencja nr 31928721 Opłaty Agencji: 2% + VAT Mówimy francuski, angielski i hebrajski

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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