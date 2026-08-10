Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin

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DLA SPRZEDAŻY - NOWY TZEDEK / FLORENTYN
Piękny apartament w nowym budynku, idealnie położony na granicy między Neve Tzedek i Florentin.
HaRabi MiBachrach Ulica
Apartament początkowo 4 pokoje, przekształcone w 3 pokoje z dużą przestrzenią mieszkalną
2 sypialnie
1 łazienka
4 piętro z windą
83 m2 + taras 12 m2
Widok na morze
Parking prywatny
Piwnica / miejsce przechowywania
Nowy budynek
Cena: NIS 5 500 000
Megane: 050- 583- 5553
Nieruchomości Premium
Licencja nr 31928721
Opłaty Agencji: 2% + VAT
Mówimy francuski, angielski i hebrajski
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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