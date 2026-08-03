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Dzielnica mieszkaniowa Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,62M
;
10
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ID: 39668
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaRav Itshak Yedidya Frenkel, 79

O kompleksie

Przeniesienie
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Rzadki apartament dwupoziomowy w nowoczesnym budynku dostarczonym w 2023 roku, idealnie usytuowany przy bramach Florentin - jednej z najbardziej tętniących życiem i popularnych okolic Tel Awiwu. Ta wyjątkowa nieruchomość oferuje około 94 m2 powierzchni mieszkalnej rozłożonej na dwa poziomy, łącząc prywatność, elastyczność i wyjątkowe środowisko życia. Silnym punktem nieruchomości jest spektakularny 35 m2 taras na dachu, idealny do powitania, jadalnia na świeżym powietrzu i cieszyć się śródziemnomorskim niebem. Dodatkowy ekskluzywny obszar na dachu oferuje atrakcyjny potencjał do jacuzzi salon z panoramicznym widokiem na miasto i morskiej bryzy. Charakterystyka: • Nowoczesny budynek z windą (2023) • Zabezpieczony pokój (Mamad) • 2 łazienki • 2 tarasy • Ostatnie piętro • Cztery kierunki oferujące naturalną jasność przez cały dzień Położony kilka minut spacerem od Levinsky Market, Rothschild Boulevard, kawiarnie, restauracje i życie nocne Florentin, z łatwym dostępem do autostrady Ayalon i około 25 minut od lotniska Ben Gurion (w zależności od ruchu). Mieszkanie jest obecnie wynajmowane na 11 800 miesięcznie, oferując natychmiastowe dochody z wynajmu. Może być nabyty z najemcą na miejscu lub dostarczone bezpłatnie. Bezpośrednia sprzedaż przez właściciela - Brak opłat agencyjnych.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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