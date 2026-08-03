Dzielnica mieszkaniowa Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv

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Rzadki apartament dwupoziomowy w nowoczesnym budynku dostarczonym w 2023 roku, idealnie usytuowany przy bramach Florentin - jednej z najbardziej tętniących życiem i popularnych okolic Tel Awiwu.
Ta wyjątkowa nieruchomość oferuje około 94 m2 powierzchni mieszkalnej rozłożonej na dwa poziomy, łącząc prywatność, elastyczność i wyjątkowe środowisko życia.
Silnym punktem nieruchomości jest spektakularny 35 m2 taras na dachu, idealny do powitania, jadalnia na świeżym powietrzu i cieszyć się śródziemnomorskim niebem. Dodatkowy ekskluzywny obszar na dachu oferuje atrakcyjny potencjał do jacuzzi salon z panoramicznym widokiem na miasto i morskiej bryzy.
Charakterystyka:
• Nowoczesny budynek z windą (2023)
• Zabezpieczony pokój (Mamad)
• 2 łazienki
• 2 tarasy
• Ostatnie piętro
• Cztery kierunki oferujące naturalną jasność przez cały dzień
Położony kilka minut spacerem od Levinsky Market, Rothschild Boulevard, kawiarnie, restauracje i życie nocne Florentin, z łatwym dostępem do autostrady Ayalon i około 25 minut od lotniska Ben Gurion (w zależności od ruchu).
Mieszkanie jest obecnie wynajmowane na 11 800 miesięcznie, oferując natychmiastowe dochody z wynajmu. Może być nabyty z najemcą na miejscu lub dostarczone bezpłatnie.
Bezpośrednia sprzedaż przez właściciela - Brak opłat agencyjnych.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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