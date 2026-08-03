Dzielnica mieszkaniowa Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv

Rzadki apartament dwupoziomowy w nowoczesnym budynku dostarczonym w 2023 roku, idealnie usytuowany przy bramach Florentin - jednej z najbardziej tętniących życiem i popularnych okolic Tel Awiwu. Ta wyjątkowa nieruchomość oferuje około 94 m2 powierzchni mieszkalnej rozłożonej na dwa poziomy, łącząc prywatność, elastyczność i wyjątkowe środowisko życia. Silnym punktem nieruchomości jest spektakularny 35 m2 taras na dachu, idealny do powitania, jadalnia na świeżym powietrzu i cieszyć się śródziemnomorskim niebem. Dodatkowy ekskluzywny obszar na dachu oferuje atrakcyjny potencjał do jacuzzi salon z panoramicznym widokiem na miasto i morskiej bryzy. Charakterystyka: • Nowoczesny budynek z windą (2023) • Zabezpieczony pokój (Mamad) • 2 łazienki • 2 tarasy • Ostatnie piętro • Cztery kierunki oferujące naturalną jasność przez cały dzień Położony kilka minut spacerem od Levinsky Market, Rothschild Boulevard, kawiarnie, restauracje i życie nocne Florentin, z łatwym dostępem do autostrady Ayalon i około 25 minut od lotniska Ben Gurion (w zależności od ruchu). Mieszkanie jest obecnie wynajmowane na 11 800 miesięcznie, oferując natychmiastowe dochody z wynajmu. Może być nabyty z najemcą na miejscu lub dostarczone bezpłatnie. Bezpośrednia sprzedaż przez właściciela - Brak opłat agencyjnych.