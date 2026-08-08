Dzielnica mieszkaniowa Dans les luxueuses tours

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Luksusowy apartament 5 pokoi w rezydencji "Hadkel"
• W linii frontu morza
• Około 215 m2 komfortu i luksusu
• Wyjątkowo przestronne mieszkanie 5-pokojowe
• Mamad
• Nieuszkodzone widoki na morze
• Blisko plaży
• Przestronne i jasne
• Duża nowoczesna kuchnia
• 18 m2 słońca Mirpeset z widokiem panoramicznym
• Budynek stojący z siłownią
• Piwnica i parking
Chcesz wyjątkowej jakości życia? Nie przegap tego mieszkania!
Idealny dla rodzin, miłośników morza i każdego, kto szuka wysokiej jakości środowiska życia.
Aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę, skontaktuj się z nami.
Lokalizacja na mapie
Aszdod, Izrael
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