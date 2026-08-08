Dzielnica mieszkaniowa Dans les luxueuses tours

Luksusowy apartament 5 pokoi w rezydencji "Hadkel" • W linii frontu morza • Około 215 m2 komfortu i luksusu • Wyjątkowo przestronne mieszkanie 5-pokojowe • Mamad • Nieuszkodzone widoki na morze • Blisko plaży • Przestronne i jasne • Duża nowoczesna kuchnia • 18 m2 słońca Mirpeset z widokiem panoramicznym • Budynek stojący z siłownią • Piwnica i parking Chcesz wyjątkowej jakości życia? Nie przegap tego mieszkania! Idealny dla rodzin, miłośników morza i każdego, kto szuka wysokiej jakości środowiska życia. Aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę, skontaktuj się z nami.