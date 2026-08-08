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Dzielnica mieszkaniowa Dans les luxueuses tours

Aszdod, Izrael
od
$1,43M
8.08.2026
$1,43M
7.08.2026
$1,43M
6.08.2026
$1,43M
;
4
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ID: 39711
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    HaDekel

O kompleksie

Przeniesienie
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Luksusowy apartament 5 pokoi w rezydencji "Hadkel" • W linii frontu morza • Około 215 m2 komfortu i luksusu • Wyjątkowo przestronne mieszkanie 5-pokojowe • Mamad • Nieuszkodzone widoki na morze • Blisko plaży • Przestronne i jasne • Duża nowoczesna kuchnia • 18 m2 słońca Mirpeset z widokiem panoramicznym • Budynek stojący z siłownią • Piwnica i parking Chcesz wyjątkowej jakości życia? Nie przegap tego mieszkania! Idealny dla rodzin, miłośników morza i każdego, kto szuka wysokiej jakości środowiska życia. Aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę, skontaktuj się z nami.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Dans les luxueuses tours
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$1,43M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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