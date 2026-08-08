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  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,63M
8.08.2026
$1,63M
7.08.2026
$1,63M
6.08.2026
$1,63M
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11
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ID: 39687
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaZohar, 5

O kompleksie

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Do sprzedaży wyłącznej W dzielnicy mieszkalnej i zielonej Bavli 5 Zohar Street Na czwartym piętrze, ciesząc się przestronną i jasną fasadą Apartament 3 pokoje, 81 m2 + słoneczny taras o powierzchni 11 m2 Orientacja na południe i zachód Zawiera główną sypialnię, łazienkę z prysznicem i oddzielną toaletą. Dwie windy odpowiednie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, piwnica i prywatny parking w rezydencji - Tabu! Łatwy dostęp do centrum miasta, kilka kroków od parku Yarkon i wsi.

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Tel-Awiw, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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