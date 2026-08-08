Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc

Do sprzedaży wyłącznej W dzielnicy mieszkalnej i zielonej Bavli 5 Zohar Street Na czwartym piętrze, ciesząc się przestronną i jasną fasadą Apartament 3 pokoje, 81 m2 + słoneczny taras o powierzchni 11 m2 Orientacja na południe i zachód Zawiera główną sypialnię, łazienkę z prysznicem i oddzielną toaletą. Dwie windy odpowiednie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, piwnica i prywatny parking w rezydencji - Tabu! Łatwy dostęp do centrum miasta, kilka kroków od parku Yarkon i wsi.