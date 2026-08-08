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Dzielnica mieszkaniowa A louer

Aszdod, Izrael
od
$1,499
8.08.2026
$1,499
7.08.2026
$1,494
6.08.2026
$1,499
;
Dzielnica mieszkaniowa A louer
1
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ID: 39715
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Sderot Herzl

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament 2.5 pokoje idealnie usytuowany na wysokim piętrze z widokiem na morze, z widokiem na morze, kilka minut od plaży i blisko sklepów, szkół, transportu publicznego i wszystkich udogodnień. Przestronne i klimatyzowane mieszkanie. Dostępny od 01 / 09 / 2026.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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